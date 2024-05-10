Karamürsel\'de trafik güvenliği etkinliği düzenlendi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince trafik kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla hazırlanan görselleri işlek cadde, sokak ve duraklar ile otogara asarak, yayaları ve sürücüleri bilgilendirdi.