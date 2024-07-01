Karamürsel\'de trafik kazasında 1 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde seyreden Z.Y. (46) idaresindeki 41 K 1210 plakalı otomobil ile M.B. (28) yönetimindeki 41 AAC 017 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 41 AAC 017 plakalı otomobildeki E.B. (7) hafif yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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