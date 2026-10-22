Karaoba, ÖSYM'ye bağımsız denetim çağrısı yaptı, 392 adayın sınavını hatırlattı - Son Dakika
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Karaoba, ÖSYM'ye bağımsız denetim çağrısı yaptı, 392 adayın sınavını hatırlattı

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Karaoba, ÖSYM\'ye bağımsız denetim çağrısı yaptı, 392 adayın sınavını hatırlattı
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CHP'li Ali Karaoba, TBMM'de ÖSYM'deki sınav iptalleri ve soru sızdırma iddialarını gündeme getirip bağımsız denetim istedi. Karaoba, Şanlıurfa'da 392 aday için alınan yeniden sınav kararını hatırlatarak gençlerin skandallar sonrası hak aramak zorunda kaldığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, ÖSYM'de yıllardır yaşanan sınav iptallerini, kopya ve soru sızdırma iddialarına ilişkin, 2026 KPSS'de Şanlıurfa'daki 392 aday için yeniden sınav kararı alınmasını hatırlatarak, "Gençler sınava mı hazırlansın, yoksa sınavdan sonraki skandallarda hak aramaya mı?" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ÖSYM'nin geçmişten bugüne yaşadığı tartışmaları ve sınav güvenliğine ilişkin sorunları gündeme getirdi.

Karaoba, 2009 yılında Polis Meslek Yüksekokulu sınavındaki soruların bir dershanenin deneme sınavıyla benzerliği nedeniyle sınavın iptal edildiğini, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında soru sızdırma ve kopya skandalı yaşandığını, 2011 YGS'de şifre tartışmalarının gündeme geldiğini anlattı. 2012 yılındaki hakimlik ve savcılık sınavına ilişkin yargı sürecini ve 2016 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmeleri de hatırlatan Karaoba, 2022 KPSS'de yaşananları örnek gösterdi.

Karaoba, "2022'ye geldik. KPSS sorularıyla bir yayınevinin soruları arasındaki benzerlikler gündeme geldi. Önce iddialar reddedildi, ardından sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alındı" dedi.

Yaşanan sorunların yalnızca yöneticilerin değiştirilmesiyle çözülemeyeceğini savunan Karaoba, iktidara şu sözlerle yüklendi:

"Soru iptal ediliyor, sınav iptal ediliyor, başkan değişiyor ama sorun değişmiyor! Soruyorum size: Bu ülkede gençler sınava mı hazırlansın, yoksa sınavdan sonraki skandallarda hak aramaya mı?"

6 Eylül 2026 tarihinde yapılan KPSS'ye 1 milyon 708 bin adayın başvurduğunu belirten Karaoba, Şanlıurfa'da 22 sınav salonunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine 392 aday için eş değer sınav kararı alındığını hatırlattı.

Sınav güvenliğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Karaoba, özellikle soru sızdırıldığı iddiaları ile yüksek net sayılarına ilişkin tartışmaların yanıtsız bırakılmamasını istedi.

ÖSYM'nin her yıl milyarlarca liralık sınav geliri elde ettiğini, yaklaşık bin kişilik kadrosu bulunduğunu ve 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde kuruma yaklaşık 6 milyar TL ayrıldığını belirten Karaoba, bu imkanlara rağmen sınav güvenliğine ilişkin tartışmaların sürmesini eleştirdi.

Karaoba, sınav ücretlerinin kimler tarafından ödendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Peki bu paralar kimin cebinden çıkıyor? Üniversite kazanmak isteyen gençlerin, iş bulmak isteyen işsizin, öğretmen olup öğrencilerine kavuşmak isteyen eğitimcinin, uzmanlık sınavına hazırlanan hekimin, hakim, savcı olmak isteyen hukukçunun, yüksek lisans hayali kuran üniversite mezununun, akademisyen olmak isteyen araştırmacının, kamuda görev yapmak isteyen milyonlarca yurttaşın cebinden... Yani hepimizin cebinden çıkıyor.

"ÖSYM'Yİ YIPRATMAK DEĞİL, KURUMA DUYULAN GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Amacımız ÖSYM'yi tartışmak, ÖSYM'yi yıpratmak değildir! Bu kurumun güvenilirliğini yeniden sağlamaktır. Bağımsız denetim istiyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Çağdaş sınav güvenliği istiyoruz. Sınavlarda yaşanan kurum kaynaklı hataların bedelini adayların ödememesini istiyoruz. Bir gencin geleceğini belirleyen şeyin torpili değil, kendi emeği ve bilgisi olmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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