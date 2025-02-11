Karayazı Jandarma Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Karayazı Jandarma Hizmet Binası Açıldı

Karayazı Jandarma Hizmet Binası Açıldı

Erzurum'da yeni Jandarma hizmet binası açılış töreni gerçekleştirildi, dualar okundu.

11.02.2025 13:17
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Erzurum'da, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Vardiya Misafirhanesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından dualar okundu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasının hayırlı olması dileyen Vali Çiftçi, binanın günün ihtiyaçlarına göre tasarlandığını söyledi.

Hizmet binasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, "Sayın milletvekillerimize, Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımıza ve tüm bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Karayazı Kaymakamı Onur Tiziz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Rüstem Can, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karayazı Jandarma Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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