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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün kar mesaisi - Son Dakika
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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün kar mesaisi

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açmaya çalıyor. Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt'in Pervari ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinin yer aldığı 3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor.

18.12.2023 - 09:13,
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Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün kar mesaisi

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açmaya çalıyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollarda uzun süreli trafiğe kapandı.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit yolunun Tendürek Dağı geçidi, Van- Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi, Van- Tatvan karayolu, Ahlat Malazgirt yolu, Adilcevaz-Malazgirt yolu, Van-Erciş karayolu, Gürpınar-Kırkgeçit yolu, Bahçesaray- Hizan yolu ile Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için karayolları ekipleri tarafından yoğun bir çalışma devam ediyor.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt'in Pervari ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinin yer aldığı 3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü\'nün kar mesaisi
Kaynak: İHA
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Doğu Anadolu Bölgesi, Fırtına, Van, Son Dakika

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