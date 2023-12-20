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Karayolları Ordu'da Kış Dönemi Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Karayolları Ordu'da Kış Dönemi Çalışmalarına Başladı

Ordu'da Karayolları teşkilatı, iş makineleri, tuzlama araçları ve personeliyle kış dönemi hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalara başladı. Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, çalışanlara kazasız bir çalışma dönemi diledi.

Karayolları Ordu\'da Kış Dönemi Çalışmalarına Başladı
20.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 16:07
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Ordu'da Karayolları teşkilatı iş makineleri, tuzlama araçları, karla mücadele araçları ve ekipmanları, personeli ile birlikte kış dönemi hazırlıklarını tamamladı.

Kış dönemi çalışmaları öncesinde Karayolları Ordu 77. Şube Şefliğinde program gerçekleştirildi. Kış döneminde yapacağı çalışmalara tüm imkan ve kabiliyetleriyle birlikte hazır olan Karayolları Teşkilatı, kesilen kurban ve yapılan dualar eşliğinde kış dönemi çalışmalarını başlattı.

Programda Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Karayolları çalışanlarına kazasız belasız bir çalışma dönemi dileğinde bulundu.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Karayolları Ordu 77. Şube Şefi Sertaç Erkoç ve Karayolları çalışanları da katıldı. - ORDU

Kaynak: AA
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