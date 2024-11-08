KARDEMİR Mücadelesinin Yıl Dönümü - Son Dakika
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KARDEMİR Mücadelesinin Yıl Dönümü

Cem Şahin, KARDEMİR'in kapatılmaması için verilen mücadelenin yıl dönümünü kutladı.

08.11.2024 18:46
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te verilen mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, dönemin hükümeti tarafından zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR'in, 30 yıl önce bugün Karabüklülerin topyekun mücadelesiyle adeta küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Karabük tarihine, 8 Kasım'ın altın harflerle yazıldığını vurgulayan Şahin, "Birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü simgesi haline gelen 8 Kasım'da Karabük, yalnızca haklarını savunmakla kalmadı, emek ve alın terinin değerini tüm Türkiye'ye hatırlattı." ifadelerin kullandı.

Şahin, Karabük'ün bugün hala aynı inanç ve azimle fabrikasına sahip çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalışıyor, emek veriyor. Şimdi 8 Kasım ruhunu taşıyan bizlere düşen görev fabrikamızı daha da ileriye taşımak, buna bağlı olarak istihdamı artırmak, kaliteli ve milli ürünleri çoğaltarak dünyada parmakla sayılır fabrikalar arasına sokmaktır. Ben 8 Kasım'da fabrikasının kapatılmaması için mücadele veren sendikacılarımıza, siyasilerimize, basınımıza, sivil toplum örgütlerine, iş adamlarımıza, esnafımıza, işçimize ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Milletvekili, Cem Şahin, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARDEMİR Mücadelesinin Yıl Dönümü - Son Dakika

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