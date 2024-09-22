Kardeşin Silahıyla Vahşet: Ağabey Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kardeşin Silahıyla Vahşet: Ağabey Hayatını Kaybetti

Kardeşin Silahıyla Vahşet: Ağabey Hayatını Kaybetti

İzmir Buca'da bir genç, kardeşinin tabancasıyla vurulup öldü. Kardeş tutuklandı.

22.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobilde, S.T.Ç.'nin (19) oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu direksiyon başındaki ağabeyi S.Ç. (22) sırtından tek kurşunla vuruldu. S.Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan S.T.Ç., tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da yaşayan S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla 16 ARJ 629 plakalı otomobiliyle İzmir'e gezmeye geldi. İddiaya göre, otomobilin sağ arka koltuğunda oturan S.T.Ç., yanındaki tabancayla otomobilde oynarken, silah birden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun otomobili kullanan ağabeyi S.Ç.'nin sırtına isabet etti. S.Ç., yaralı halde otomobili kullanmaya devam edip, 6. Sokak'ta durdu. S.Ç., yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak S.Ç., burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. S.T.Ç., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin panik yaşadığı görüldü. S.T.Ç.'nin yanındakilerle yaralanan ağabeyi sağ ön koltuğa çekip, kendisinin de direksiyona geçerek uzaklaşması da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Olay, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşin Silahıyla Vahşet: Ağabey Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
12:03 Başrolde yine olay adam var Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti Başrolde yine olay adam var! Maç bitince Galatasaraylıların peşinden gitmeye çalıştı, arkadaşları zor zapt etti
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 14:34:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşin Silahıyla Vahşet: Ağabey Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement