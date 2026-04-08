Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK TÜM SUÇU ÜSTLENDİ

Karar duruşmasında 18 yaşından küçük olan sanıkların en küçüğü tüm suçu üstlendi. Eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini, diğer sanıkların suçunun olmadığını söyledi. Avukatı da 18 yaşından küçük sanığın tahliyesini talep etmişti.

ZANLILARA EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Davanın 3'üncü duruşması, bugün Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensubu alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cemal Zeynal'a müebbet ve 27 yıl 1 ay 15 gün, büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Umut Kılınç 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır'ın beraatine karar verildi. Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır'a ise 10 bin TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.