Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
08.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Haber Videosu

Ankara Keçiören'de kız kardeşi ve annesini korumak isterken öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. Suça sürüklenen çocuklar 14 yaşındaki T.Y.Z'ye 24 yıl ve 17 yaşındaki B.S.Z'ye 32 yıl 7 ay, baba Cemal Zeynal'a müebbet ve 27 yıl hapis, büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal'a ise müebbet ve 29 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK TÜM SUÇU ÜSTLENDİ

Karar duruşmasında 18 yaşından küçük olan sanıkların en küçüğü tüm suçu üstlendi. Eylemi kendisinin gerçekleştirdiğini, diğer sanıkların suçunun olmadığını söyledi. Avukatı da 18 yaşından küçük sanığın tahliyesini talep etmişti.

ZANLILARA EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Davanın 3'üncü duruşması, bugün Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensubu alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cemal Zeynal'a müebbet ve 27 yıl 1 ay 15 gün, büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Umut Kılınç 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır'ın beraatine karar verildi. Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır'a ise 10 bin TL para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

Mahkeme, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serdar SARIKAYA serdar SARIKAYA:
    Ceza böyle verilir, düşürülmezse iyi cezalar 38 0 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Daha fazla verin !!! Verinki bir canin kıymetini bilsin herkes !! 20 0 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    şimdi bu kağıt üzerindeki rakamlar, gerçekte kaç yıl yatacaklar 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:36:12. #7.12#
SON DAKİKA: Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.