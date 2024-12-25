Karesi'deki Patlamada 4 Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karesi'deki Patlamada 4 Cenaze Toprağa Verildi

Karesi\'deki Patlamada 4 Cenaze Toprağa Verildi

Balıkesir Karesi'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 4 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

25.12.2024 15:17
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Balıkesir'e getirildi.

Yaşamını yitiren 11 kişiden 4'ü için öğle namazını müteakip farklı camilerde cenaze namazı kılındı.

Tuğba Demir

Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuğba Demir (21) için Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi'nde tören yapıldı.

Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Demir'in babası Mithat Demir, annesi Sultan Demir, kardeşi Tuğçe Demir ile akrabaları, yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Tunç, tabutu omuzladı ve Demir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Demir'in cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet Ergin

Patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk sahibi Muhammet Ergin'in (34) cenazesi, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kamçıllı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin'in babası Metin Ergin, annesi Emine Ergin, eşi Merve Ergin'e taziye dileklerini iletti.

Ergin'in cenazesi, köy kooperatifinin bahçesinde kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'na defnedildi.

Enes Kırmızı

Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi Enes Kırmızı (28) için Karesi ilçesindeki Altay Camisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karesi İlçe Belediye Başkanı Hakan Aka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile Kırmızı'nın babası Murat Kırmızı, annesi Nermin Kırmızı ve akrabaları, yakınları katıldı.

Törende, eşi Feyza Kırmızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kırmızı'nın cenazesi törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elif Özgür

Patlamada yaşamını yitiren Elif Özgür'ün (19) cenazesi, Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özgür'ün cenazesi, Osmaniye Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özgür'ün babası Ferhat, annesi Nurhan ve kardeşi İlker Özgür'e taziye dileklerini iletti.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile Özgür'ün yakınları katıldı.

Özgür'ün cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi'deki Patlamada 4 Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika

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