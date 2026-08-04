Karga Ceksın\'ın Dostluğu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Osman Can Baylar'ın (28) İznik Gölü kıyısında yaralı halde bulup, hayata döndürdüğü ve 'Ceksın' ismini verdiği karga iyileşmesine rağmen bir an olsun yanından ayrılmıyor. Günün her saatini Baylar ile birlikte geçiren 'Ceksın' markete, pazara, kahveye de onunla birlikte gidiyor.

Kırsal Narlıca Mahallesi sıra dışı bir dostluk hikayesine sahne oldu. Osman Can Baylar, 3 ay önce İznik Gölü kıyısında gezerken yaralı haldeki yavru kargayı gördü. Ölmek üzereyken bulup, evine götürdüğü kargayı tedavi ederek sağlığına kavuşturan Baylar, iyileşen kargayı doğal yaşam alanına salsa da o her seferinde geri dönüp, peşinden geldi. Bunun üzerine Baylar, kargayı daha uzak bir yere bırakarak mahallesine geri döndü. Ama karga yine Baylar'ın yanına geldi. Karganın artık kendisini bırakmayacağını anlayan Baylar, ona 'Ceksın' adını verip, sahiplendi. 3 aydır Baylar'ı bir an olsun yalnız bırakmayan karga 'Ceksın', markete, pazara, kahveye de onunla birlikte gidiyor. Kısa sürede mahallelinin de sevgisini kazanan 'Ceksın', gününün bir bölümünü kahvede geçiriyor.

'KÖYÜN MASKOTU OLDU'

'Ceksın' ile aralarında güçlü bir dostluk bağı oluştuğunu ifade eden Osman Can Baylar, "Ceksın ile hikayem mayıs ayında başladı. Sahilde geziyordum yuvadan düşmüş bir vaziyette buldum ve karıncalar etrafını sarmıştı. Kutuya koyarak yanıma alıp, getirdim. İnternetten karga yavrusu ne yer ne içer diye baktım. Ona göre büyüttük kısa süre sonra tüylenmeye başladı. Uçmasını öğrendiği zaman bulduğum yere gittim bıraktım ama ertesi gün geri geldi. İki gün sonra yeniden bıraktım tekrar geri geldi. Artık bizimle beraber. Köyün maskotu oldu" dedi.