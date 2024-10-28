Kargasıyla Otobüse Giden Öğrenci

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SİVAS'ta üniversite öğrencisi Azra Boysak'ın (30) eline konan kargayı sevdiği ve birlikte otobüse kadar gittiği anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü. Bu duruma kendisinin de çok şaşırdığını belirten Boysak, "Bir süre beni takip etti, elime geldi. Görenler eğitimli sandılar. Benim sanıp yüksek miktarda para teklif edenler oldu" dedi.

Aslen Aksaraylı olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Azra Boysak, okuldan çıkıp işe gitmek için yürürken gördüğü kargayı videoya aldı. Karganın kendisinden kaçmak yerine yakınlaşması ve eline konması ile şaşkınlık yaşayan Boysak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boysak videoda, "İlk kez kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" diyerek kargayı sevdi. Otobüs durağına doğru elindeki karga ile giden Boysak'ın, "Otobüsü kaçırdım senin yüzünden karga" sözleri gülümsetti. Yoğun ilgi gören videonun izlenme sayısı kısa zamanda milyonlara ulaştı.

Karga ile karşılaşma anını anlatan Azra Boysak, "2 senedir Sivas'ta yaşıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Okul çıkışı işe doğru gidiyordum ve moralim de çok bozuktu. Arabanın üzeninde bir karga gördüm ve 'Çok tatlısın' dedikten sonra bir anda ayağıma indi. Çok şaşırdım, telefonla konuşuyordum, telefonu kapattım video çekmeye başladım. Sonrasında karga gitmeyince ben de eğilip sevdim. Kaçmadı, çok şaşırdım. Karga mı yoksa başka bir hayvan mı emin olamadım, kuzgun diyen oldu. Sonra elimde peçete vardı, onu aldı okulun penceresine bıraktı ve sonra tekrar yanıma geldi. Ben yürüdüm, belirli bir süre beni takip etti. Çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Normalde kargaları çok severim. Her gördüğümde kuşları, kargaları izlerim. Sonrasında arkamı dönüp otobüse giderken bana doğru uçtuğunu gördüm. Elimi uzattığım zaman kondu. Bir süre beraber gittik. Çevredekiler benim kargam olduğunu düşündüler. Eğitimli bir karga olduğunu düşünenler, hatta saldırmasından korkanlar oldu. Belirli bir süre sonra uçtu, gitti. Sürekli uçup geri geliyordu. Ben otobüse binince iletişimim koptu maalesef" dedi.

'SATIN ALMAK İSTEYENLER OLDU'

Paylaştığı videonun bu kadar çok ilgi göreceğini düşünmediğini belirten Boysak, "Ben çok seviyorum ama çevremde karga seven bir insan olmadığı için, bu kadar çok karga seven olduğunu bilmiyordum Türkiye'de. Herkes sahiplenmek istedi, özelden satmamı isteyenler, yüksek rakamlar teklif edenler oldu karga için. Özgür bir hayvan olduğunu için onu alıp eve götürmek veya kafese koymak aklıma gelmedi. Uçtu gitti. Benim için güzel bir anıydı. Hayvanlarla iletişimim güzel. Daha önce tilki, kurbağa sevmişliğim var. Benim için inanılmaz bir olaydı ama diğer takipçilerin şaşırdığı kadar da büyük bir olay değil. Bu olaydan sonra farklı kargalar gördüm ama onu bir daha görmedim. O bölgede çok fazla gezmedim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,