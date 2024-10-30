Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde fırın işleten Zülfü Kılıç (44), her gün iş yerinin önüne gelen kargayı eliyle besliyor.
İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde fırını olan Kılıç, yaklaşık 1 yıl önce iş yerine gelen kargayı beslemeye başladı.
Kılıç, o günden sonra her gün iş yerinin önüne gelen kargayı, eliyle besliyor.
Fırın çalışanlarının da yakından ilgilendiği karga, görenlerin ilgisini çekiyor.
Bu arada, Kılıç'ın omuzuna konan kargayı beslemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kargaya Sevgiyle Ekmek Veren Fırıncı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?