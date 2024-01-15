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Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla evinden alınarak kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Yaklaşık 6 saat süren bir yolculuğun ardından kadın hastaneye götürüldü.

15.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:40
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AĞRI'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla evinden alınarak kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Ayvacık köyüne bağlı Musabey mezrasında yaşayan hamile H.Ç. (40) rahatsızlandı. Yolun kar yüzünden kapalı olması nedeniyle yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine mezraya paletli ambulans sevk edildi. Paletli ambulansla, karla kaplı arazide zorlu bir yolculuğun ardından mezraya ulaşan ekipler, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. Paletli ambulansa alınan H.Ç., kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Yaklaşık 6 saat süren bir yolculuğun ardından H.Ç., Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

Ağrı\'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
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