Kars'ın Arpaçay ilçesinde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ın Arpaçay ilçesinde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Kars\'ın Arpaçay ilçesinde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen 'Taksi-1' fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Polisin teknik takibi sonucunda, bir gazinonun eklentisindeki konaklama tesisinde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 6 dijital materyal, 5 sim kartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu. Gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

26.07.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhuş suçunun tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polisin 2 aylık teknik takibi sonucunda, Türk ve yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bir gazinonun eklentisindeki konaklama tesisinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilerek, 9 ekip ve 29 personel ile operasyon gerçekleştirildi.

Taksiyle "şok baskın" yaptılar

Operasyonda gazinoya taksi ile giderek şok baskın yapan ekipler, "insan ticareti" iddiasıyla B.B. isimli kadın ile V.Ş, Ç.Ş, R.Ş, A.K. E.B'yi gözaltına aldı. Konsomatris olarak çalıştırılan 1'i İran, 5'i Azerbaycan uyruklu kadın da yakalandı.

Gazino ve eklentisinde bulunan otelde yapılan aramada, 6 dijital materyal, 5 sim kartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara, 5 şişe kaçak alkol ile suçtan elde edilen 61 bin 370 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 kişi, Arpaçay Adliyesine sevk edildi.

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Operasyon, Arpaçay, Kars, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Polis, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ın Arpaçay ilçesinde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ın Arpaçay ilçesinde fuhuş operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement