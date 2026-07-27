Kars'ın Kaşar ve Gravyer Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ın Kaşar ve Gravyer Üretimi

Kars\'ın Kaşar ve Gravyer Üretimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars, yıllık 19 bin ton kaşar ve gravyer peyniri üreterek Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri.

Geniş mera ve yaylaları, zengin bitki örtüsü ve güçlü hayvancılık altyapısıyla Türkiye'nin en önemli süt ve süt ürünleri üretim merkezleri arasında yer alan Kars'ta yıllık yaklaşık 19 bin ton coğrafi işaretli kaşar ve gravyer peyniri üretiliyor.

Kentin zengin mera ve yaylalarında yetişen endemik bitkiler, süt ve süt ürünlerine eşsiz aroma kazandırıyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kaşar peynirinin yapıldığı kentte geleneksel yöntemler korunarak modern tesislerde tescilli peynir üretimine devam ediliyor.

İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanların zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda beslendiği Kars'ta ineklerden sağılan taze sütler tanklarla mandıralara ulaştırılıyor.

Tesislerde işlenerek tescilli gravyer ile kaşar başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin imal edildiği şehirde üretim yapan 66 süt ve süt ürünleri işletmesi bulunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de Kars kaşarı ve gravyerinin marka değerini artırmak amacıyla hem denetimlerini sürdürüyor hem de kaşarın Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili sürecini yürütüyor.

Kars'ın arazi varlığının yaklaşık yüzde 44'ünü mera ve yaylalar oluşturuyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın arazi varlığının yaklaşık yüzde 44'ünü mera ve yaylaların oluşturduğunu, bu alanlarda Türkiye bitki florasının yaklaşık yüzde 16'sına karşılık gelen bin 600'ün üzerinde yabani bitki çeşidinin bulunduğunu ve 70 ila 100'ünün endemik olduğunu, 12'sinin ise yalnızca Kars'ta yetişen lokal endemik türlerin arasında yer aldığını söyledi.

Şehrin yaklaşık 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerinde küçükbaşla hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"İlimizde üretilen bu mera ve yaylalardaki doğal ortamda oluşan ve endemik bitki ve floradaki bu protein, yağ ve diğer esansiyel yağları içeren bu bitkilerin aromatik özellikleri bu üretilen sütlere geçiyor ve bu sütlerden de elde edilen kaşar ve gravyer, ülkemizin en önemli, en değerli ve aromatik olarak en farklı ürünlerden bir tanesi oluyor. İlimizde Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı 66 tesiste süt ve süt ürünleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tesislerde 18 bin 600-19 bin tona yakın yıllık biz ortalama kaşar ve gravyer peyniri üretimi gerçekleştiriyoruz."

Aydın, Kars'ın Türkiye'nin önemli kaşar ve gravyer üretim merkezlerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemizin hemen hemen her bölgesine ilimizden bu lezzet, farklı aromaya sahip bu ürünlerimiz ulaşmış oluyor. Tabii bunu yaparken Kars kaşarı ve gravyerinin hak ettiği marka değerini alması ve hak ettiği değere ulaşması için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün burada bu tesislerimizi ekiplerimizle periyodik olarak denetliyoruz ve hijyenik koşulları, kalite kriterleri ve coğrafi işaretli olması münasebetiyle coğrafi işaret koşullarını taşıyıp taşımadıkları yönünde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Aydın, 2015 yılında Kars kaşarının coğrafi işaret tescili alarak kayıtlı hale geldiğini belirterek, "Bu kayıtla bölgeye özgü geleneksel yöntemlerle nesillerden nesillere aktarılan Kars kaşarının kriterlerini, karakteristik özelliklerini geleceğe daha kontrollü bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. 2024 yılında Türk Patent Enstitüsünden Kars gravyeri de coğrafi işaret tescili alarak kayıt altına alınmış oldu." dedi.

Kars kaşarı Avrupa Birliği yolunda

Kars kaşarına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili verilmesi için başvuru yaptıklarını dile getiren Aydın, kaşarın dünya ölçeğinde de değer bulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Peynir üreticisi Engin Kesgin de 1966'dan bu yana kaşar, gravyer, göbek peyniri ve tereyağı imal ettiklerini belirtti.

Ürünleri yaylada otlayan hayvanların sütünden hazırladıklarını dile getiren Kesgin, üretim sürecini anlattı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Enver Aydın, Türkiye, Güncel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ın Kaşar ve Gravyer Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:19:47. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ın Kaşar ve Gravyer Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.