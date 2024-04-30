Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar doğa ve yaban hayvanları resim sergisi açtı - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar doğa ve yaban hayvanları resim sergisi açtı

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar doğa ve yaban hayvanları resim sergisi açtı

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen resim kursuna katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, doğa ve yaban hayatı üzerine yaptıkları resimleri sergiledi. Sergi, ilçenin doğasını ve yaban hayvanlarını konu alan eserleriyle dikkat çekti. Kaymakam Enis Aslantatar, çocukları tebrik ederek, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

30.04.2024 12:27
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, "doğa ve yaban hayvanları" resim sergisi açtı.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde 1,5 ay önce başlayan resim kursuna katılan 32 ilkokul ve 8 ortaokuldan 40 öğrenci, 40 tual üzerine akrilik boya ile doğa ve yaban hayatı üzerine yaptığı resimler sergilendi.

İlçenin doğası, bozayı, kurt, vaşak, baykuş ve kartal gibi yaban hayvanlarının olduğu sergi, sanat severlerin dikkatini çekti. Sergiyi inceleyen Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, çocukları tebrik etti.

Aslantatar, gazetecilere, çocukların Sarıkamış'ın doğasını yaban hayvanlarını güzel resmettiklerini söyledi.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin, ilçenin doğası ile yaban hayvanlarını çok gözlemlediğini vurgulayan Aslantatar, "Sarıkamış'taki yaban hayvanları ve az bulunan türler resmedilmiş. Çocuklarımız farklı uğraşlar yerine resim atölyelerimize gelerek bu alanda kendilerini yetirtirmiş oluyorlar. Gençlik Merkezimizdeki hocalarımıza teşekkür ediyorum, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Resim öğretmeni Baran Altuna da bu çalışmada amaçlarının doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Bu bireyler çevreye, canlılara duyarlı olmak adına farkındalık oluşturarak bu doğayı canlıları tuale aktardılar. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Çocuklarda çok mutlu, bunun devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Rabia Öncü ve 2. sınıf öğrencisi Nazenin Aslantatar ise öğretmenlerinin resim yapmayı öğrettiğini, kendilerinin de yaban hayvanlarının resmini yaptığını, onları sevdirmek istediklerini belirtti.

Sergi hafta sonuna kadar açık olacak.

Kafkas ekibinin gösteri sunduğu etkinliğe, Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, Sarıkamış Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, mahalle muhtarları, esnaf ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar doğa ve yaban hayvanları resim sergisi açtı - Son Dakika

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