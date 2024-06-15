Kars Polisi, Hayvan Pazarındaki Satıcılara Sahte Parayı Ayırt Etme Yöntemlerini Anlattı

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Kars polisi, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan hayvan pazarlarında vatandaşları bilgilendiriyor.

Polis ekipleri "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları bilgilendirdi.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, kurban satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi verdi.

Vatandaşlar ile kurbanlık satıcılarına dağıtılan broşürlerde, "Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığını kontrol edin, aldığınız paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmadığına dikkat edin, alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun." ifadelerine yer verildi.

Alparslan Mahallesi hemzemin geçidi yanındaki Kömür Tevzi mevkisinde kurulan pazarda satış yapan besici İsmail Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgilendirmeden dolayı polis ekiplerine teşekkür ederek, "Ekipler bizi sahte paraya karşı uyarıyor, sağ olsunlar bizlere yardımcı oluyorlar. Genelde ibana attırıyoruz ama nakit olarak getirenler de oluyor, para alınca daha dikkatli oluyoruz, ticaretle uğraştığımız için sahte parayı biraz daha iyi anlıyoruz." dedi.