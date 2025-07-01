Kars'ta 6 yaşındaki Çocuğun Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor - Son Dakika
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Kars'ta 6 yaşındaki Çocuğun Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor

01.07.2025 21:39
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Kars'ta maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın davasında sanıklar yargılanmaya başladı.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat Erdağ hazır bulundu. Anne Erdağ'ın oğlunun fotoğrafının yer aldığı tişört giydiği görüldü.

Erdağ ailesini yalnız bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar da adliyeye gelerek bahçeden destek verdi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

Söz verilen sanıklardan Kazim Y, olaydan 40-50 gün önce halası Sevilay A. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktığını, onları barıştırmak için araca aldığını ancak burada da kavga ettiklerini söyledi.

Bu olaydan sonra birkaç kavganın daha yaşandığını anlatan Kazim Y, "Daha önceki kavgalardan dolayı bir kaç tehdit aldım, beni vuracaklarını duydum. Ben de olay günü silahı yanıma aldım daha önce de babam silahla vurularak öldürüldü. Ondan dolayı ben de çelik yelek giyiyordum. Köye gitmek için Şölen Düğün Salonu'nun önünde beklediğim sırada Ahmet ve Mehmet A. araçla gelip hedef gözeterek bize ateş açtı. Park halindeki araçların arkasına saklandık. Daha sonra ben de kendimi korumak için 4-5 el ateş ettim. Yusuf Y'nin elinde silah vardı ancak ateş ettiğini görmedim, Yağup ateş etti. Düğün salonun arkasından çıkarak yelek ve montumu yengeme teslim ederek ninemin evine gittim. Burada bulunduğum sırada akrabalar yanıma geldi, akrabalarımındı biri 'seni köye bırakalım bunlar rahat durmayacak' dedi." ifadesini kullandı.

Köy gittiklerinde sırada bir polisin kendisini arayıp küçük bir çocuğun vurulduğunu söylediğini aktaran Kazim Y, "Gidip teslim oldum, silahı ve olay yerinden topladığım kovanları da teslim ettim, olay böyle gerçekleşti. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı Ahmet ve Mehmet A'dan şikayetçiyim. Bu olaylar Mehmet A'nın eşi Sevilay'ı 18 yaşındaki bir kızla aldatması ve boşanma davasının açılması nedeniyle çıktı." diye konuştu.

Sanık Yağup Y. de köye gitmek için iş yerleri olan Şölen Düğün Salonu'ndan malzeme almak için geldiklerini belirterek, "Ahmet ve Mehmet bir araçla gelerek bize ve iş yerimize ateş ettiler. Biz de araçların arkasından saklandık. Ahmet ve Mehmet birçok kez ateş etti." şeklinde beyan verdi.

Ahmet A. ise köy muhtarı olduğunu ve olaydan bir gün önce kayınpederinin vefat ettiğini cenaze işleriyle uğraştığını, 29 Ekim merasimi nedeniyle çocuklarıyla gösteriye katıldığını, dönüşte çocuklarıyla araçtayken kendilerine ateş açıldığını, kendisinin de hedef gözetmeksizin havaya doğru 3-5 el ateş ettiğini anlattı.

Mehmet A. da karşı tarafın üzerine iftira attığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de 5 sanığın da tutukluluk halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Avukatların açıklaması

Erdağ ailesinin avukatı Bilgin Ertaş, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmanın ertelendiğini ifade ederek, "Şehir eşkiyalarının aralarındaki boşanma meselesiyle gelişen bir husumet kaynaklı olarak çıkıp orada ateş edebilme cüretlerinin ellerinden alınması noktasında tüm Türkiye'nin bu dosyayı takip etmesini kanaatindeyiz. Yaşama hakkım vardır diyen çocuk ilk baharında hayattan koparıldı bunun faillerinin cezasız kalmamasını istiyoruz." dedi.

Avukat Şehrazat Erdağı ise Muhammet Poyraz Erdağ'ın 6 yaşında hayattan koparıldığını belirterek, "Çocuklar sadece uyuduğu zaman sesleri kısılması gerekir. Çocuklar öldüğü zaman insanlar susmaması gerekir, tüm baroları bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Olay

Kars'taki İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna 29 Ekim 2024'te düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ, kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüphelinden 5'i tutuklanmıştı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Kazim, Yağup ve Yusuf Y'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet ve Mehmet A'nın ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta 6 yaşındaki Çocuğun Ölümü: Sanıklar Yargılanıyor - Son Dakika

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