Kars'ta Ani'nin fethinin 960. yılı anısına yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Ani'nin fethinin 960. yılı anısına yelken yarışları düzenlendi

Kars\'ta Ani\'nin fethinin 960. yılı anısına yelken yarışları düzenlendi

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü anısına Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi.

15.08.2024 20:46
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Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü anısına Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışları düzenlendi.

Kars- Ardahan sınırları arasında yer alan Çıldır Gölü'nde düzenlenen yarışlara, Hatay, Trabzon, Mersin ve Van'dan 115 sporcu ve eğitmen katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde düzenlenen yarışmalarda, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Türk'ün Anadolu'ya imza attığı günün arifesinde olduklarını hatırlattı.

Ani'nin fethinin 960. yılında olunduğunu bildiren Polat, "Bu sene biraz daha farklı kutlayalım, Ani'yi ve Kars'ı farklı anlatalım, geçmişimizi yad edelim diye hafta boyunca programlar yaptık. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortaklaşa programlar gerçekleştirdik. Dün yamaç paraşütü yaptık, sabah Kickbosk Turnuvası düzenledik, şimdi ise Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışları gerçekleştirdik. Bu Ani'nin fethinin kutlamaları değil, resmi bir yarış. Bizim buradaki hedefimiz, Arpaçay'da bulunan Çıldır Gölü'nde Türkiye Yelken Federasyonunun yarışlarından bir ayağını her sene burada yapmak. Ayrıca kendi çocuğumuzun burada yarışmasını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise Ani'nin fethinin 960. yılını kutladıklarını anımsatarak, "Düzenlediğimiz programlardan birini de Çıldır Gölü'nde gerçekleştiriyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan Sultan Alpaslan Han'ı ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu cennet vatanını bize yurt yapan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum." dedi.

Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü sporcusu Sidelya Atasakun da ilk defa Çıldır Gölü'ne geldiğini belirterek "Burada yarış olursa bir daha gelirim, burası çok güzel. Bu spor burada devam ettirilmeli ve sürekli hale getirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İlk gün yarışlarında, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü sporcuları, Optimist Genel kategorisinde Arel Diker birinci, Cem Yusuf Güler ikinci ve Nehir Parıltı üçüncü, Optimist Junior kategorisinde ise Mert Emir Yaşar birinci, Damla Derin Su ikinci ve Çınar Uslukul ise üçüncü oldu.

Çıldır Gölü'ndeki mücadelenin 17 Ağustos Cumartesi günü tamamlanacağı organizasyonda, ikinci ayak yarışları 27-30 Ağustos'ta Van Gölü'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Ani'nin fethinin 960. yılı anısına yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika

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