Kars'ta Atatürk'ün Ziyareti Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Atatürk'ün Ziyareti Sempozyumu

Kars Kafkas Üniversitesi'nde Atatürk'ün Kars'ı ziyareti ve Anadolu Zaferi sempozyumu düzenlendi.

22.10.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Kafkas Üniversitesi'nde "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anadolu Zaferi" konulu sempozyum düzenlendi.

Üniversitenin Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Mitat Durmuş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele sonrası Anadolu'yu yakından görmek amacıyla 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'dan başlattığı ve "Sonbahar Gezileri" olarak anılan yurt gezilerine çıktığını söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Gök de Türk Masal Külliyatı Projesi kapsamında 81 ilden 6 bin 213 masalın sistemlerine yüklendiğini, bu masallardan 2 bin 315'inin de denetimlerden geçerek araştırmacıların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Bugün burada Atatürk'ün Kars'ı ziyareti nedeniyle yazılan ve başkanlığımız tarafından yayımlanan 'Anadolu Zaferi Yahut Panik' adlı piyes de ilk defa burada görücüye çıkacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kafkas halk oyunları ekibi "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" adlı folklor gösterisini sundu.

Ardahan Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen panelin Gazi oturumunda, Prof. Dr. Nebahat Aslan "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kars Ziyareti 4- 6 Ekim 1924", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kafkasya Politikası", Prof. Dr. Ramazan Korkmaz "Sanatın Ontolojik İşlevi" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum yarın da bazı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Etkinlikler, Sempozyum, Kültür, Eğitim, Güncel, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Atatürk'ün Ziyareti Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 02:23:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Atatürk'ün Ziyareti Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.