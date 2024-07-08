Kars'ta Bodrum Katında Yakalanan Yılan Doğaya Bırakıldı

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Kars'ta bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde bir binanın bodrum katına giren yaklaşık 1 metrelik yılanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube (DKMP) Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan, DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alana bırakıldı.