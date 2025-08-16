Kars'ta Çobanlar İçin Konteyner Evler Kuruluyor

Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'a hayvan otlatmak üzere gelen çobanların yaşam alanlarının iyileştirilmesi için deprem bölgelerinden tahsis edilen konteynerlerle evler kuruluyor.

Kars Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD işbirliğiyle "Çobana Nefes, Sürüye Güven Projesi" hayata geçirildi.

AFAD tarafından deprem bölgesinde depremzedelere verilen, yapılan konutlarla boşa çıkan konteynerlerle, farklı kentlerden Kars'a gelen çobanların yaşam koşullarının geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Görüşmelerin sonunda deprem bölgelerinde kullanılmayan 450 konteyner, Kars'ta getirilmeye başlandı ve 250'si farklı köylere kuruldu.

Kars Valisi Ziya Polat ile İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, merkeze bağlı Eşmeyazı köyü yaylasında konteynerden kurulan çoban evini inceledi.

Vali Polat, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığıyla ortak yürüttükleri "Çobana Nefes, Sürüye Güven Projesi" ile Türkiye'de bu konudaki ilk projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kars'ın tarım ve hayvancılıktaki önemini vurgulayan Polat, "Kars, geniş meralarıyla tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu illerden birisidir. Burada çobanlarımız yuva bulmakta zorluk çekiyordu. Çobanları daha rahat ettirebilmek için bir proje yazıldı. Deprem bölgesindeki konteynerler getirildi ve çoban kardeşlerimizin rahat kalacakları ortamlar sağlandı. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD destekleriyle köylere, yaylalara getirdik ve kurulumuna başlandı." dedi.

250 çoban evi kuruldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da çobanların yaylalarda, meralarda ve köylerde daha konforlu hayat sürmeleri için yaşam konteynerlerini kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında il genelindeki tüm köylere yaşam konteynerlerini kuracaklarını anlatan Aydın, "İlimiz genelinde 382 köye 450 yaşam konteynerinin dağıtımını gerçekleştireceğiz, hedefimiz bu. Bugüne kadar da 250 konteyneri çobanlarımızla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

Aydın, Kars'ın yaklaşık 600 bin üzerinde büyükbaş, 1 milyon civarında da küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin bu alandaki en önemli illerinden olduğunu belirterek, "İlimizde yapılan hayvancılık, meraya, yaylalara dayalı açık alanda yapılan hayvancılık modelidir. Yazın gelmesiyle il genelinde köylerimizde çoban ihtiyacı çok üst plana çıkıyor. Gelen çobanlarımızın da daha güvenli, daha konforlu bir ortamda hayatlarını sürdürmesi, hayvanlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir ortamlarda otlatılması, yetiştirilmesi açısından çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Depremzede çobandan devlete teşekkür

Kurulan konteynere yerleşen depremzede çoban Abdullah Eren de Kars'ın en ücra köylerine konteynerlerin konulduğunu ve mağdur edilmediklerini söyledi.

Eren, "Her yıl yaylaya geliyorduk, barınak sıkıntımız oluyordu ve bazı yerler kırık döküktü, içinde aile duramıyordu. Allah devletimizden razı olsun, böyle bir imkan sağladı. Ben de depremzedeyim. Devletimiz, hem deprem bölgesine yetişti hem de Hatay'dan konteynerleri getirerek burada da yetişti. Allah razı olsun, devletimiz var olsun." dedi.

Tunçkaya köyünün muhtarı Subutay Ulusoy da desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Çobanlarımızı kıl çadırlarda, köyden gidenlerin evinde yalvar yakar barındırıyorduk. Şimdi ise daha rahat, kendi evlerinde kalacaklar, projeden faydalandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.