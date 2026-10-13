Kars'ta deprem tatbikatında mahsur kalan 2 öğrenci senaryo gereği kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta deprem tatbikatında mahsur kalan 2 öğrenci senaryo gereği kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars\'ta deprem tatbikatında mahsur kalan 2 öğrenci senaryo gereği kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında TOBB Fevzipaşa Ortaokulu'nda deprem tatbikatı düzenlendi. Öğrenciler 45 saniyelik alarmda çök-kapan-tutun uygulayıp tahliye edildi, senaryo gereği mahsur kalan iki öğrenci kurtarıldı.

Kars'ta afetlere hazırlık kapsamında, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fevzipaşa Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları Karakurt (KARAKURT), itfaiye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat öncesinde öğrencilere deprem sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri anlatıldı. Özellikle deprem anında paniğe kapılmadan hareket edilmesi, güvenli bir noktada korunma pozisyonu alınması ve sarsıntı sona erdikten sonra binanın kontrollü şekilde tahliye edilmesi üzerinde duruldu.

Tatbikat senaryosu gereği deprem alarmının çalmasıyla birlikte sınıflarında bulunan öğrenciler, sıralarının altına girerek "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Öğrenciler, 45 saniye boyunca devam eden alarm süresince bulundukları yerde korunma pozisyonunda bekledi.

Alarmın sona ermesinin ardından öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sınıflarından çıkan öğrenciler, okul binasını planlı ve kontrollü şekilde tahliye etti. Kısa sürede okul bahçesine ulaşan öğrenciler, önceden belirlenen güvenli toplanma alanlarında bir araya geldi.

Tahliye işleminin ardından öğrencilere, olası afetlerde kimlik ve sağlık bilgilerinin hızlı şekilde öğrenilmesini sağlayan Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı dağıtıldı. Kartlarda öğrencilerin adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri ve acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

Senaryo gereği deprem nedeniyle okul binasında mahsur kalan iki öğrenci için ekipler harekete geçti. Kısa sürede okula gelen ekipler, yaralı öğrencilerden birisi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla indirildi.

Diğer yaralı ise binaya giren kurtarma ekiplerince sedyeye alınıp güvenli bölgeye taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiDeprem TatbikatıAcil DurumDepremEğitimGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
DEM Parti’nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 15:30:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta deprem tatbikatında mahsur kalan 2 öğrenci senaryo gereği kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei