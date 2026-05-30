Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

30.05.2026 12:22
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, dağlar ve köyler beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla bazı köyler ile dağlar beyaza büründü.

Besiciler karla beyaza bürünen dağların eteklerinde hayvanlarını otlattı.

Merkeze bağlı Akdere köyü de karla beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Hamamlı köyüne kar yağdı.

İlçeyi çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba Dağlarının zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar hayvanlarını otlatmak için meralara çıkardı. Bir yanda karlı dağlar, diğer yanda çiçek açmış meralar güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

