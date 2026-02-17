Kars'ta Kış Tatbikatı-2026'nın seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi - Son Dakika
Kars'ta Kış Tatbikatı-2026'nın seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi

Kars\'ta Kış Tatbikatı-2026\'nın seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi
17.02.2026 18:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca, Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığımızca ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü icra edildi" denildi.

Kaynak: DHA

