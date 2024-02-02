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Kars'ta kız çocuğunun ölümüyle ilgili baba ve ağabey tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta kız çocuğunun ölümüyle ilgili baba ve ağabey tutuklandı

Kars\'ta kız çocuğunun ölümüyle ilgili baba ve ağabey tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kız çocuğunun 3 yıl önce ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda, B.K'nin ölümüyle ilgili aile fertlerinden baba M.K. ile ağabeyi İ.K. tutuklandı.

02.02.2024 19:45
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Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kız çocuğunun 3 yıl önce ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçeye bağlı Karabağ köyünde 21 Aralık 2021'de intihar ettiği iddia edilen B.K'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kurulan özel ekip tarafından B.K'nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen aile fertlerinden baba M.K. ile ağabeyi İ.K. tutuklandı, anne F.K. ve ağabeyleri M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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