Kars'ta mide ve bağırsaklarından 12 parça uyuşturucu çıkan iki şüpheli tutuklandı

Kars'ta mide ve bağırsaklarında 12 parça halinde sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu biri kadın iki şüpheli tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Burada kadın F.B. ile yanındaki P.A'nın üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 12 parça halinde 307, 94 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen F.B ve P.A çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.