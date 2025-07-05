Kars\'ta Sel Felaketi: Evler ve Bahçeler Sular Altında

EV, AHIR VE BAHÇELER SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak merkeze bağlı Derecik Köyü'nde de zarara yol açtı. Köy içerisinden geçen dere, kısa sürede taşarak sel suları yolu kapattı. Evlerin içini ve avlularını basan sel, ahırlara da ulaştı. Birçok evin çevresi çamurla kaplandı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla tezeklerini, odunlarını ve eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Özellikle kışlık hazırlıklar olan tezek ve odun yığınları, selden zarar gördü.

JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Selin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sular altında kalan alanlarda incelemelerde bulunarak olası can kaybı riskine karşı tedbir aldı. Ekipler, iş makineleri ile taşkının yönünü değiştirmek için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği ve sel sonrası zarar tespiti yapacağı bildirildi.

ÖLÇÜLÜ KÖYÜ DE SULAR ALTINDA

Ölçülü Köyü de sağanak sebebiyle sular altında kaldı. Yağmur suları, evleri, ahırları, samanlıkları ve yolları kapladı. Birçok yapının zemin katı suyla doldu, vatandaşlar gece için endişelerini dile getirdi. Şiddetli yağışla birlikte gelen sel, özellikle toprak damlı evlerde ve ahırlarda büyük yapısal hasara neden oldu. Tavanları su alan yapıların bazıları çökerken, birçok kümes hayvanı sel sularına kapılarak öldü. Bahçelere istiflenen tezekler, ot balyaları ve eşyalar çamurlarla birlikte sürüklendi. Köy yollarının balçığa döndüğü, birçok noktada taş duvarlar yıkıldı. Bahçe duvarları yıkıldı, köy içi yollar tahrip oldu. Birçok kişi selin etkisiyle kullanılamaz hale gelen eşyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı.

Bedir ALTUNK/ KARS,