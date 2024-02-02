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Kars'ta Töre Cinayeti: Kız Çocuğu 'Namus Meselesi' Bahanesiyle Öldürüldü - Son Dakika
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Kars'ta Töre Cinayeti: Kız Çocuğu 'Namus Meselesi' Bahanesiyle Öldürüldü

Kars\'ta Töre Cinayeti: Kız Çocuğu \'Namus Meselesi\' Bahanesiyle Öldürüldü

KARS'ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.?nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu.

02.02.2024 13:34
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KARS'ta 3 yıl önce evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu B.K.'nin (13) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü belirlenen B.K.?nin gözaltına alınan babası ve ağabeyi tutuklandı, annesi ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 21 Aralık 2021'de Kars'ın Kağızman ilçesi Karabağ köyünde meydana geldi. B.K.?nin evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurduğu ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, B.K.?nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. B.K.?nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, B.K.?nin intihar ettiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; B.K.?nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.?nin ailenin aldığı kararla 'namus meselesi' bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Jandarma, Kars, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Töre Cinayeti: Kız Çocuğu 'Namus Meselesi' Bahanesiyle Öldürüldü - Son Dakika
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