Kars\'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı

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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

F.C. yönetimindeki 22 AAJ 170 plakalı otomobil, Ahmet Arslan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

Kazada anne F.C. ile kızları 7 yaşındaki N.C. ve 3 yaşındaki N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.