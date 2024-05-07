Kars'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kars\'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında F.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı. Kazada anne F.C. ile kızları N.C. ve N.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

07.05.2024 23:21
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

F.C. yönetimindeki 22 AAJ 170 plakalı otomobil, Ahmet Arslan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

Kazada anne F.C. ile kızları 7 yaşındaki N.C. ve 3 yaşındaki N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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