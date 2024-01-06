Kars\'ta trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kocaeli\'de toprağa verildi

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Kocaeli'de toprağa verildi.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde dün iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Derince Belediyesine ait otobüsü kullanan belediye personeli sürücü Ömer Urağ'ın (39) cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Yavuz Sultan Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, Urağ'ın yakınları, taziyeleri kabul etti. İkinci vakti kılınan namazın ardından Urağ'ın cenazesi, Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Tören Urağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Urağ'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden yolcu Faruk Akbulak için de Darıca ilçesindeki Bağlarbaşı Arafat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Akbulak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Kars'ta dün iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında, sürücü Ömer Urağ ile yolculardan Faruk Akbulak hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Urağ'ın kullandığı otobüsün, Kocaeli Sarıkamışlılar Derneğinin talebi üzerine Derince Belediyesince tahsis edildiği ve Sarıkamış'taki anma törenlerine gidenleri taşıdığı öğrenilmişti.

Kaza sonrası Derince Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma' etkinliklerine katılmak için Sarıkamış'a giden kafile Karakurt mevkisinde kaza yapmıştır. Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren şoförümüz Ömer Urağ ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.