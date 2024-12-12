Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars ve Ağrı\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı zorlaştırdı ve hayvancılığı olumsuz etkiledi.

12.12.2024 15:16
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Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başlayan kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.

İstasyon Mahallesi'nde koyunlarını meraya çıkaran besici Şahin Çelik de kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Çelik, AA muhabirine, sabah kar yağışı olmadığı için koyunları meraya çıkardığını söyledi.

"Kar yağışı aniden bastırdı, koyunları geri getirmek zorunda kaldık." diyen Çelik, artık kışın başladığını, koyunların 6 ay kapalı ortamda ahırda kalacağını anlattı.

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, cadde ile sokakları beyaza bürüdü.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars ve Ağrı'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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