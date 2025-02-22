Kars ve Ardahan'da 47 Köy Yolu Kapandı

Güncel

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkezinde 3, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 1, Digor'da 7, Kağızman'da 8, Sarıkamış'ta 3, Selim'de 3 ve Susuz ilçesinde ise 7 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle merkezde 8, Göle'de 5 olmak üzere 13 köy yoluna bağlantı sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.