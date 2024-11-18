Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars ve Ardahan'da kar yağışı yolları kapladı, çocuklar kar topu oynadı, kayak merkezi karla doldu.

18.11.2024 13:49
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Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı.

Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı kentte, soğuk hava da etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar gün içinde de etkisini sürdürdü. Ara tatil sonrası dersbaşı yapan çocuklar okul bahçelerinde kar topu oynadı.

Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkisini gösterdi.

İl merkezinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Şehrin yüksek noktaları da karla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışla kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.

Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

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