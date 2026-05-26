Kars ve Ardahan\'da Kurbanlık Yoğunluğu

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Kars ve Ardahan'daki kurbanlık pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Kars'ta Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hemzemin geçidi yanında Kurban Bayramı için kurulan pazar alanına köy ve besi çiftliklerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor. Pazara hayvanlarını getiren bazı besicilerin, bölgede bulunan tren raylarını kullanması zaman zaman tehlikeye yol açıyor.

Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlardan bazıları sıkı pazarlık sonucu kurbanlıklarını aldı.

Düvesini süsleyerek pazara getiren besici Serhat Morkoç, düvesinin pazarın en gözde hayvanı olduğunu dile getirerek, "Pazarın düve şampiyonu bizde, alıcısını bekliyoruz. Canlı net 700 kilo geliyor onun için süsledik müşterilerini bekliyoruz." dedi.

Kurbanlık alan Ali Yıldırım ise kurbanı son güne bıraktığını belirterek, "Son günlerde fiyatlar daha uygun oluyor, çok fazla olmasa da normal fiyattan aldık, piyasa son günlerde uygun." diye konuştu.

Sarıkamış Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda da arife günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Ardahan

Ardahan'da ise Güney Çevre Yolu bölgesinde kurulan seyyar satış alanlarında hareketlilik yaşandı.

Otogar Kavşağı mevkisine gelen satıcılar, kurbanlıklarını satışa sunarak alıcı bekledi.