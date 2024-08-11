Karşıyaka Belediyesi Afet Müdahale Ekipleri Şefliği Kuruyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Afet Müdahale Ekipleri Şefliği Kuruyor

Karşıyaka Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Afet Müdahale Ekipleri Şefliği kurmak için çalışmalara başladı. STK'lar ile iş birlikleri yapılacak ve gönüllü afet müdahale ekipleri oluşturulacak. Ayrıca atıl haldeki Afet Eğitim Merkezi de yeniden faaliyete geçirilecek.

11.08.2024 14:21  Güncelleme: 14:39
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka'yı olası afetlere karşı daha dirençli ve hazırlıklı hale getirmek amacıyla 'Afet Müdahale Ekipleri Şefliği' kurmak için çalışma başlattı. STK'lar ile yapılacak iş birlikleriyle gönüllü afet müdahale ekipleri oluşturulması amaçlanırken, atıl haldeki Afet Eğitim Merkezi'nin de yeniden faaliyete geçirileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlattığı çalışmalarla afetlere dirençli bir kent yaratmak için harekete geçti. Deprem eğitim simülatörü ile farkındalık çalışmalarına hız verilirken, iki önemli proje için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda, afetle ilgili sivil toplum kuruluşları ve derneklerle yapılacak iş birliği protokolleri ile 'Karşıyaka Afet Müdahale Ekipleri Şefliği'nin kurulması kararlaştırıldı. Proje ile afet anında profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilecek, komşu ve diğer mahalle sakinlerine destek olabilecek gönüllü bir yapılanma oluşturulacak. Afet gönüllüleri, profesyonel ekipler geldikten sonra da onlara destek vererek afetzedelere en kısa sürede gerekli yardımın ulaşmasını kolaylaştıracak.

Eğitim merkezi yeniden açılacak

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, bir süredir atıl halde bulunan, Örnekköy Şantiye Tesisleri içerisindeki Afet Eğitim Merkezi'ni yeniden faaliyete geçirmek için de çalışma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD'ın katılımları ile Afet İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanmakta olan eğitim protokolü ile öğrencilere bu merkezde eğitimler verilecek. Hem merkez hem de deprem eğitim simülatörü aracılığıyla, her yaş ve kesimden vatandaşlara yönelik afet farkındalık çalışmaları yoğun şekilde sürdürülecek.

Ünsal: "Toplumsal afet bilincini güçlendireceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Afetlere dirençli bir Karşıyaka için göreve geldiğimiz günden bu yana çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunların en başında, toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesi geliyor. Yeniden hizmete açacağımız Afet Eğitim Merkezi ile Afet Müdahale Ekipleri Şefliği projemizin bu yolda büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın destek çözüm ortaklarından biri olarak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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