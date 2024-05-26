Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor

Geniş Video İzle

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'de 30 Ekim depreminde hasar gören tarihi Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirme çalışmalarını tamamladıktan sonra iç mekan restorasyonuna devam ediyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapıyı korumak ve yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

26.05.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan ve 30 Ekim depreminde orta derecede hasar alan Latife Hanım Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Ahşap karkas yapının güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve iç restorasyonun devam ettiğini belirten Ünsal "Bundan sonraki çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sürdürecek, tarihi mirasımızı en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.

İzmir'i sarsan 30 Ekim depreminde hasar gören tarihi Latife Hanım Köşkü'nde güçlendirme çalışmalarını tamamlayan Karşıyaka Belediyesi, iç mekan restorasyonunu sürdürüyor. Depremin ardından yapılan acil müdahale sırasında ahşap taşıyıcılarda çürüme tespit edilmesi nedeniyle 'kapsamlı onarım' uygulaması gerçekleştirilen köşkte; döşeme, kapı ve dolap gibi bina içi ahşap elemanlar da aslına uygun şekilde yenileniyor. Devam eden iç restorasyonun en hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

"Paha biçilemez miras"

Süreci yakından takip eden ve ekibiyle birlikte köşke ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan ve annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği köşk, bizler için paha biçilemez bir manevi mirastır. Bu yapıyı korumak ve yaşatmak da en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve bürokratik süreçlerle birlikte bugüne gelen çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla restorasyonumuzu tamamlayacağız. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. İş birliği içinde çalışarak, aslını özenle koruduğumuz tarihi mirasımızı eskisinden daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'nın özel müzesi

Karşıyaka Belediyesi tarafından 2005 yılında kamulaştırılan ve restore edilen Latife Hanım Köşkü, 2008 yılında Anı Evi olarak ziyarete açıldı. 2016 yılında da yine Karşıyaka Belediyesi'nin girişimleri sonucunda 'Özel Müze' olarak tescillendi. 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören köşk, güvenlik riski nedeniyle ziyarete kapatıldı. Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri ile tarihi değere sahip eşyalar da binadan çıkarılarak Karşıyaka Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Yıllar boyunca Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden halka kapılarını açacak.

Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü\'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor
Kaynak: ANKA

Latife Hanım, Karşıyaka, İzmir, Deprem, Kültür, Belediye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement