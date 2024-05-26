Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü\'nün Restorasyon Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncel

Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerini destekleyen de var karşı çıkan da

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan ve 30 Ekim depreminde orta derecede hasar alan Latife Hanım Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Ahşap karkas yapının güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve iç restorasyonun devam ettiğini belirten Ünsal "Bundan sonraki çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sürdürecek, tarihi mirasımızı en güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.

İzmir'i sarsan 30 Ekim depreminde hasar gören tarihi Latife Hanım Köşkü'nde güçlendirme çalışmalarını tamamlayan Karşıyaka Belediyesi, iç mekan restorasyonunu sürdürüyor. Depremin ardından yapılan acil müdahale sırasında ahşap taşıyıcılarda çürüme tespit edilmesi nedeniyle 'kapsamlı onarım' uygulaması gerçekleştirilen köşkte; döşeme, kapı ve dolap gibi bina içi ahşap elemanlar da aslına uygun şekilde yenileniyor. Devam eden iç restorasyonun en hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

"Paha biçilemez miras"

Süreci yakından takip eden ve ekibiyle birlikte köşke ziyarette bulunarak çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan ve annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği köşk, bizler için paha biçilemez bir manevi mirastır. Bu yapıyı korumak ve yaşatmak da en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlayışla, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve bürokratik süreçlerle birlikte bugüne gelen çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla restorasyonumuzu tamamlayacağız. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. İş birliği içinde çalışarak, aslını özenle koruduğumuz tarihi mirasımızı eskisinden daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka'nın özel müzesi

Karşıyaka Belediyesi tarafından 2005 yılında kamulaştırılan ve restore edilen Latife Hanım Köşkü, 2008 yılında Anı Evi olarak ziyarete açıldı. 2016 yılında da yine Karşıyaka Belediyesi'nin girişimleri sonucunda 'Özel Müze' olarak tescillendi. 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören köşk, güvenlik riski nedeniyle ziyarete kapatıldı. Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri ile tarihi değere sahip eşyalar da binadan çıkarılarak Karşıyaka Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Yıllar boyunca Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden halka kapılarını açacak.