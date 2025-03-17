Karşıyaka Belediyesi'nden 18 Mart'ta Anlamlı Gösteri: 'Bir Ulus Doğuyor'

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 'Çanakkale: Bir Ulus Doğuyor' adlı müzikal gösteriyi izleyiciler ile buluşturacak. 18 Mart Salı günü Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde sahnelenecek gösteride türküler ve danslı anlatımla Çanakkale Destanı canlandırılacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çanakkale Destanı'nı, sanatın gücüyle sahneye taşıyarak hem kahramanlarımızı anacak hem de bu bilinci gelecek nesillere aktaracağız. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyorum" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Karşıyaka'da özel bir gösteriyle kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çanakkale: Bir Ulus Doğuyor' adlı müzikal gösteri, 18 Mart Salı günü saat 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu bu anlamlı gösteride Karşıyaka Belediye Orkestrası, Belediye Tiyatrosu ve Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Türk milletinin kaderini değiştiren Çanakkale Destanı, müzik, tiyatro ve dansın birleşimiyle sahneye taşınacak.

Müzikal gösteri öncesinde Suat Taşer Sanat Merkezi'nin girişinde bir müze oluşturulacak ve daha önceden belirlenen Çanakkale Zaferi ile ilgili fotoğraflar, canlı heykel performans sanatçıları tarafından canlandırılacak. Vatandaşlar saat 19.45'ten itibaren müzeyi ziyaret edip, performans sanatçılarını izleyebilecek. Ayrıca, katılımcılara Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerinin öğününü oluşturan hoşaf ve ekmek ikram edilecek.

"O destan, hala bize yol gösteriyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "110 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan, bugün hala bize yol gösteriyor. O büyük kahramanları anmak ve mücadelelerini gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuz. Hazırladığımız bu gösteriyle Çanakkale ruhunu sahneye taşıyacak, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını vatanımız için feda eden kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anacağız. Tüm vatandaşlarımızı 18 Mart salı akşamı Suat Taşer Sanat Merkezi'ne bekliyorum" diye konuştu.