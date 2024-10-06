Karşıyaka\'da \'Patifest\' Buluşması ile Hayvanseverler Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Taypark'ta düzenlenen "Patifest" buluşması, binlerce hayvanseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda can dostun sıcak yuvalara kavuşturulduğu festivalde, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da kaza sonucu bir bacağını kaybeden bir köpeği sahiplendi. Başkan Ünsal "Hedefimiz, sahipsiz hayvanların da sağlıklı, güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlamaktır" dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında geleneksel hale getirilen Karşıyaka Patifest, büyük coşkuya sahne oldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından Taypark'ta düzenlenen organizasyonda, hayvanseverler ve can dostlar birlikte keyif dolu bir gün geçirdi. Ziyaretçiler, yuva bekleyen kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda can dostun sahiplenilmesi festivalin coşkusunu büyüttü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da eşi Altan Ünsal ile birlikte, geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybeden bir yaşındaki köpeğe yuva oldu. Ayrıca düzenlenen eğlenceli yarışmalar, sürpriz hediye dağıtımı, çocuklar için yüz boyama ve canlı müzik dinletisi gibi etkinlikler de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

"O artık bizim ailemizin bir parçası"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Benim çocukluğum hayvanlarla iç içe geçti. Hala iki köpeğim var ve bugün, bir süredir barınağımızda yaşayan bir dostumuzu daha sahiplendim. O artık bizim ailemizin bir parçası, ona sıcak bir yuva vereceğiz. Pek çok can dostumuzu daha yeni ailelere kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlara yuva olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ve bu muhteşem örneklerin çoğalmasını diliyorum. Can dostlarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.