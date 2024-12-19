Karşıyaka'da Yeni Yıl Pazarı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yeni Yıl Pazarı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

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Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl pazarı, Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda el emeği ürünler ve çeşitli etkinliklerle 31 Aralık'a kadar açık kalacak. Başkan Yıldız Ünsal, pazarın yeni yıl ruhunu yaşatacağını belirtti.

19.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:17
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. El emeği hediyelik eşya çeşitleri ve renkli atmosferiyle yılbaşı ruhunu ilçeye taşıyan pazar, 31 Aralık'a kadar açık kalacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Yeni yılın umut ve heyecanını büyütmek isteyen herkesi pazarımıza bekliyoruz" dedi.

Geleceğe dair heyecan ve umutları yeşerten yılbaşı ruhunu her aralık ayında yeni yıl pazarı ile canladıran Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmadı. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenlenen pazar, Karşıyaka Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde, törenle ziyarete açıldı. 15 metrelik dev yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları, kiosklar ve fotoğraf çekim alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da açılışın ardından stant ve kioskları gezdi, alışveriş yaptı. Ayrıca bir yerel üretici Başkan Ünsal'a yeşil ve kırmızı renklerde el örgüsü atkı hediye etti. Karşıyaka Belediye Orkestrası Trio Grubu'nun müzik dinletisi de açılış gününe renk kattı.

"2025 ülkemize güzellikler getirsin"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İçinde bulunduğumuz zor süreçlerde, geleceğe dair umutlarımızı yeniden yeşerten yeni yıl ruhunu bu yıl da coşkuyla karşılıyoruz. İçimizdeki çocuk sevincini kaybetmeden, daha güzel bir kentte daha güzel bir Karşıyaka'da yaşama gayretiyle 2024'ü uğurlayıp 2025'i bekliyoruz. Geleneklerimizde, göreneklerimizde böylesi anlamlı süreçlerde sevdiklerimize küçük hediyeler almak, hatıralar bırakmak da var. Yeni Yıl Pazarımız bu açıdan son derece özel ve önemli. El emeği ürünlerin sergilendiği, herkes için ve her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı pazarımıza herkesi bekliyor, 2025'in ülkemize ve insanlarımıza güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

31 Aralık'a kadar her gün açık

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yeni yıl pazarında satış yapacak stant ve kiosk sahipleri kurayla belirlendi. Pazardan daha çok üreticinin yararlanmasını sağlamak amacıyla stant ve kiosklar 1 haftalığına kiralandı. Bir hafta sonunda satış yapacak üreticiler değişecek, stant ve kiosklar kurayla belirlenen diğer üreticilere geçecek. Rengarenk atmosferiyle ziyaretçilerine yeni yıl ruhunu yaşatan pazar, 31 Aralık'a kadar her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında konuklarını ağırlamaya devam edecek. İki hafta sürecek organizasyon kapsamında çeşitli konser ve etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Karşıyaka\'da Yeni Yıl Pazarı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Yeni Yıl Pazarı Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı - Son Dakika

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