Karşıyaka Yeni Yıl Pazarı 18 Aralık’ta Açılıyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yeni Yıl Pazarı, 18 Aralık'ta açılacak. Zühtü Işıl Meydanı'nda kurulacak pazarda satış yapmak isteyen vatandaşlar, 9-12 Aralık arasında başvuru yapabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeni yılın umut ve heyecanını paylaşacağımız pazarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Yılbaşı coşkusunu ilçede yaşatmaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "Yeni Yıl Pazarı"nı bu yıl 18-31 Aralık arasında Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda açacak. 15 metrelik yılbaşı ağacının kurulduğu alanda; yeni yıl ruhunun yansıtılacağı fotoğraf çekim alanları, yılbaşı temalı süslemeler, hediyelik eşya stantları ve kioskları yer alacak. Kent A.Ş. de balkabağı çorbası, tarhana çorbası, sucuk ekmek, tarçınlı kurabiye, salep, makaron, kestane ve sıcak şaraptan oluşan özel menüsü ile alışveriş keyfine lezzet katacak.

Açılışı, 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak pazar, 31 Aralık'a kadar her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak. Mini konser, dans gösterisi ve etkinliklerin coşku katacağı pazarda stant açmak isteyen vatandaşlar, 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 'https://karsiyaka.bel.tr/' adresinden başvuru yapabilecek. Toplam iki hafta sürecek pazarda stant ve kiosklar, bir haftalığına kiralanacak; bir hafta sonunda satış yapacak üreticiler değişecek.

"Yeni Yıl Pazarı'mızı bu sene de geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla açacağız"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmek için düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarı'mızı bu sene de geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla açacağız. El emeği ürünlerden dekoratif objelere, süslemelerden hediyelik eşyalara kadar, yerel üreticilerimizin katkılarıyla hazırlanan stantlarımız, hem sevdiklerinize unutulmaz hediyeler sunacak hem de üreticilerimize emeklerini kazanca dönüştürme fırsatı sağlayacak. Yeni yılın tüm ülkemize huzur, barış ve güzellikler getirmesini diliyor; umut, heyecan ve coşkuyu paylaşacağımız pazarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" diye konuştu.