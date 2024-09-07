Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası'nı kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası\'nı kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası dolayısıyla belediye zabıta personeli ile bir araya geldi. Başkan Yüksel, personelin özverili çalışmalarını takdir etti ve yeni projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

07.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:36
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası dolayısıyla, belediye zabıta personeli ile bir araya geldi. İlçenin düzeni ile güvenliğini sağlayan teşkilatın 198'inci yılı kutlandı. Başkan Yüksel, "Belediyecilik bir takım işi… Dolayısıyla bu takımın en önemli aktörlerinden birisi de sizsiniz. Kıymetli emekleriniz ve özveriniz için teşekkür ediyor ve Zabıta Haftanızı kutluyorum" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası dolayısıyla, belediye zabıta personeli ile bir araya geldi. Her yıl 1-7 Eylül'de kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Mehmet Ali Büklü Sosyal Tesisleri'nde zabıta personeli ile buluşan Başkan Yüksel, personelin özverili çalışmalarını takdir etti ve yeni projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Gökhan Yüksel, "Zabıta teşkilatımızın 198. yıl dönümünde, yıllardır süregelen özverili hizmetleri nedeniyle tüm personelimizi tebrik ediyorum. Okullar açılıyor, yeni eğitim dönemiyle beraber üzerimizdeki yük biraz daha artmış olacak. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Bazen bir küçük çocuğun okuldaki geçiş güvenliği, pazardan alışveriş yapan komşumuz için denetimi yaptığımız pazardaki eksikleri bulmamız, uyarmamız ya da bazen kentsel dönüşümde düzeni ve nizamı sağlamakla alakalı çok ciddi bir görev yükü taşıyorsunuz. Belediyecilik bir takım işi… Dolayısıyla bu takımın en önemli aktörlerinden birisi de sizsiniz. Bazen çok sert görünmek, bazen fazla yumuşak kalpli olmak bunun dengesini ayarlayabilmek çok önemli. Kıymetli emekleriniz ve özveriniz için teşekkür ediyor ve Zabıta Haftanızı kutluyorum. Yeni dönemde de ağzımızın tadıyla hep birlikte Kartal'a hizmet etmeye, güzel işler yapmaya devam edeceğiz ve sizin rolünüz büyük olacak"diye konuştu.

Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat ve zabıta çalışanları da Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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