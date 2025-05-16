Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı'nı Spor ve Sanat Etkinlikleriyle Kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı'nı Spor ve Sanat Etkinlikleriyle Kutlayacak

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı spor ve sanat etkinlikleriyle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler, 3X3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol turnuvaları ile başlayıp, akşam konserle devam edecek.

16.05.2025 10:23  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem sporla hem sanatla dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu günde, Kartallılar bir yandan spora, bir yandan da sanata doyacak.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı tarihin 106'ncı yılını, kutlamak için birbirinden farklı etkinlikler organize etti. Kutlamalar 19 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30'da, Karlıktepe Spor Parkı'nda düzenlenecek "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Şöleni" ile başlayacak. 3X3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol branşlarında gerçekleşecek şölende gençler hem yarışacak hem eğlenecek. Spor dolu bu etkinlik 17.30'a kadar sürecek.

Akşam ise saat 20.00'de Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan Kartal Belediyesi'nin geleneksel Fener Alayı yürüyüşü, 21.00'de Kartal Meydanı'nda yapılacak olan "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" ile taçlanacak. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı konserde, ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, şef Hakan Şensoy yönetiminde performans sergileyecek. Konsere solist olarak Burcu Hancı eşlik ederken, sahnede ayrıca Kartal Bahçeşehir Koleji Orkestrası da yer alacak ve Kartallılar'a unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den kutlamalara davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 106'ncı yıla özel organize edilen etkinliklere Kartallılar'ı davet ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni ve inancı, bizler de her adımımızda yaşatıyoruz. 19 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda özgürlük, umut ve dayanışma ruhunun yeniden canlandığı kutlu bir gündür. Sporun birleştirici gücüyle gündüz sahalarda, sanatın evrenselliğiyle gece meydanlarda buluşacağız. Tüm komşularımızı bu anlamlı günde bizimle olmaya, coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Basketbol, Voleybol, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı'nı Spor ve Sanat Etkinlikleriyle Kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:30:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı'nı Spor ve Sanat Etkinlikleriyle Kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.