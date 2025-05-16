Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı'nı Spor ve Sanat Etkinlikleriyle Kutlayacak

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem sporla hem sanatla dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu günde, Kartallılar bir yandan spora, bir yandan da sanata doyacak.

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı tarihin 106'ncı yılını, kutlamak için birbirinden farklı etkinlikler organize etti. Kutlamalar 19 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30'da, Karlıktepe Spor Parkı'nda düzenlenecek "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Şöleni" ile başlayacak. 3X3 basketbol, ayak tenisi ve voleybol branşlarında gerçekleşecek şölende gençler hem yarışacak hem eğlenecek. Spor dolu bu etkinlik 17.30'a kadar sürecek.

Akşam ise saat 20.00'de Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan Kartal Belediyesi'nin geleneksel Fener Alayı yürüyüşü, 21.00'de Kartal Meydanı'nda yapılacak olan "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" ile taçlanacak. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı konserde, ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, şef Hakan Şensoy yönetiminde performans sergileyecek. Konsere solist olarak Burcu Hancı eşlik ederken, sahnede ayrıca Kartal Bahçeşehir Koleji Orkestrası da yer alacak ve Kartallılar'a unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den kutlamalara davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 106'ncı yıla özel organize edilen etkinliklere Kartallılar'ı davet ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni ve inancı, bizler de her adımımızda yaşatıyoruz. 19 Mayıs, yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda özgürlük, umut ve dayanışma ruhunun yeniden canlandığı kutlu bir gündür. Sporun birleştirici gücüyle gündüz sahalarda, sanatın evrenselliğiyle gece meydanlarda buluşacağız. Tüm komşularımızı bu anlamlı günde bizimle olmaya, coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.