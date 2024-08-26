Kartal Belediyesi 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 9 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 5 gün boyunca sürecek festivalde dünyaca ünlü halk oyunları grupları yer alacak.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 28 Ağustos-1 Eylül arasında gerçekleşecek. Festivalde, Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak.

Festival programının ilk günü olan 28 Ağustos'ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00'da, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30'da yapılacak.

"Sanatın ve kültürlerin buluşmasına birlikte ev sahipliği yapalım"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,"Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım" dedi.