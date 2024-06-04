Kartal Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dünya Bisiklet Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çevreye yönelik farkındalık yaratmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 'Atıklar Geri Pedallar İleri Dönsün' sloganıyla yapılan etkinlikte, doğaseverler Kartal Sahili boyunca pedal çevirdi.

04.06.2024 12:44  Güncelleme: 13:15
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dünya Bisiklet Günü'nde, vatandaşlarla bir araya geldi. Çevreye yönelik farkındalık yaratmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 'Atıklar Geri Pedallar İleri Dönsün' sloganıyla yapılan etkinlikte, doğaseverler Kartal Sahili boyunca pedal çevirdi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, kendi bisikletleri ile Kartal Vapur İskelesi'nde toplanan doğaseverler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başlangıç çanını çalması ile sahil kordonu boyunca pedal çevirmeye başladı. Alkışlar ve tezahuratlarla desteklenen doğaseverler, Kartal Belediyesi Dragos Su Sporlarına Merkezi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve İspidos, Bisikletler Derneği, Velesbist, Zincir Kıran Kadınlar Derneği ile bisiklet derneklerinin gönüllüleri katıldı. Etkinliğin devamında, sahildeki amfide "Sade Kaave" isimli müzik grubunun akustik konseri ile katılımcılar, söylenen şarkılara eşlik etti.

Her pedal temiz bir hava için

Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün burada 7'den 70'e tüm bisiklet sürücülerimizle beraber, bir farkındalık sürüşü gerçekleştirdik. Hem bisiklet dernekleri hem bizim çağrı yaptığımız doğaseverler ile beraber bisiklet sürdük. Bisiklet yollarının sayısı ve güvenlik şartları arttığında, doğaya ve çevreye çok büyük katkı olacak. Bugün bu güzel etkinlikte bizimle pedal çeviren tüm komşularımıza teşekkür ediyor, tüm bisiklet severlerin Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kuradan 'Mutluluk' çıktı

Konser sonrası yapılan kura çekiminde ise katılımcılara sürpriz hediyeler takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Serkan Taş ile Basın Yayın Müdürü Coşku Bozduman tarafından çekilen kuralar ile ismi çıkan katılımcılardan biri bisiklet, üç kişi de çift kişilik Soner Sarıkabadayı konser biletine sahip olma şansını yakaladı. Havanın kararmasıyla son bulan etkinliğe katılan vatandaşlar, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ekibine kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Çevre Haftası Kartal'da dolu dolu kutlanacak

Belediye'nin Çevre Haftası kapsamında yapacağı etkinlikler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde saat 11.00'de Kartal Meydanı'nda başlayacak, 7 Haziran Cuma saat 10.00'da Aydos Orman temizliği ile devam edecek. 8 Haziran Cumartesi saat 15.00'te ise Kartal Sahili'nde dalgıçlar eşliğinde deniz temizliği ile son bulacak.

Kartal Belediyesi Dünya Bisiklet Günü\'nde Vatandaşlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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