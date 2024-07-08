Kartal Belediyesi Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin her ayın ilk haftası ilçe muhtarlarının mahallelerindeki sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için düzenlediği Muhtarlar Toplantısı'nın 164'üncüsü düzenledi. Toplantıda, ilçede hayata geçirilen projelerin yanı sıra, yapılması planlanan çevre dostu projeler konuşuldu, muhtarların görüşleri ve önerileri dinlendi.

Kartal Belediyesi başkan yardımcıları ve mahalle muhtarlarının katıldığı Muhtarlar Toplantısı'nın Temmuz ayı oturumunu Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön yönetti.

Belediye'nin katılımcı demokrasinin gereği olarak muhtarları çok önemsediğini belirten Olcay Özgön, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Kartal'ı da sağanak yağış etkisi altına aldı. Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kartal tarihinin en geniş kapsamlı altyapı çalışmalarını hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar önemini, geçtiğimiz gün gerçekleşen etkili yağışlardan sonra bir kez daha gösterdi. Kartal'ın tarihindeki en geniş kapsamlı altyapı çalışmalarını hayata geçirerek, vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek sorunları, minimize etmeyi başardık. Bugünkü toplantımızda, mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini dinlemek, çözüm yolları üzerinde hep birlikte düşünmek için bir araya geldik. Kartal Belediyesi olarak, siz değerli muhtarlarımızın görüş ve önerilerine her zaman büyük önem veriyoruz. Sizler, mahallelerimizin nabzını tutan, komşularımızın en yakınında bulunan temsilcilerisiniz. Bu nedenle, mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde dile getirebilmeniz için sizlerle düzenli olarak bir araya gelmeyi sürdüreceğiz.

"Çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğiz"

Kartal Belediyesi olarak, Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bununla birlikte, çevre dostu projelerimizle de ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yeşil alanların artırılması, parkların yenilenmesi ve yeni rekreasyon alanlarının kazandırılması gibi projelerle, Kartal'ı daha yeşil ve daha sağlıklı bir kent yapma yolunda ilerliyoruz. Bu süreçte, siz değerli muhtarlarımızın da destekleri ve katkıları bizim için son derece önemli."

Toplantının sonraki bölümünde ilçede 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar, görüşlerini ve önerilerini ileterek konuşmalarını yaptı. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda, muhtarlar tarafından iletilen sorunlar kayıt altına alındı. Toplantının sonunda ise Başkan Vekili Olcay Özgön, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti.