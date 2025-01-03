Kartal Belediyesi'nden Regaib Kandili İkramı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği ikram aracıyla vatandaşlara lokma dağıttı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallıların ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Kartal Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla hayır lokması ikramında bulundu. Kartal Merkez Cami, Çınar, Soğanlık Merkez, Mehmet Akif ve Yakacık Merkez Cami önünde hazır bekleyen ikram araçlarında pişirilen sıcak lokmalar, cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, lokma dağıtımı yapan ekiplere katılarak Başkan Gökhan Yüksel adına kandillerini kutladıkları vatandaşlara lokma dağıttı.

"Kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu yeni bir dönem diliyorum"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutlayarak, "Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcının; tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Ülkemizde ve tüm İslam dünyasında; barışın, kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu yeni bir dönem diliyorum" dedi.