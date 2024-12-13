Kartal Belediyesi'ne Altın Karınca Ödülü

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin "Makina Hangar" projesi, "Yerel Kalkınma" kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu ödülü sadece Kartal Belediyesi adına değil, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak gençlerimiz adına alıyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 10'uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Kartal Belediyesi; Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi "Makina Hangar" adlı projesi ile "Yerel Kalkınma" kategorisinde Altın Karınca Ödülü'nü aldı. Başkan Yüksel ve ekibi, ödülü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın elinden aldı.

Ödülü alan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu ödülü geleceğin bilim insanları adına alıyoruz"

"Bu projeyi tasarlarken en büyük hayalimiz, Kartal'ı bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline getirmekti. Bugün burada aldığımız ödül, bu hayalimizin doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Bu ödül aynı zamanda Kartal halkının, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu başarıyı, projede emeği geçen değerli ekip arkadaşlarım, destek veren kurumlar, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile paylaşıyorum. Proje paydaşımız Makine Mühendisleri Odası'na da teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha üretken bir Kartal ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü sadece Kartal Belediyesi adına değil, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak gençlerimiz adına alıyorum. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Kartal Belediyesi olarak bizler, kentimize değer katacak projeler üretmeye büyük önem veriyoruz. Makina Hangar Projesi, sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda çocuklarımız, gençlerimiz ve sanayi sektörü için bir inovasyon merkezi olarak tasarlandı. Daha önce fabrika deposu olarak kullanılan bir alanı, bilim, mühendislik ve teknoloji odaklı bir yaşam merkezine dönüştürerek komşularımıza kazandırdık."

Makina Hangar hakkında

Toplam beş dönüm arazi üzerinde kurulu olan, 3 bin metrekare kapalı ve 2 bin metrekare açık alana sahip Makina Hangar, "Bilim", "Dönüşüm" ve "Girişim" başlıkları altında üç ana eksende faaliyet göstermektedir. Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Koridoru, 6-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) başlıklarında eğitim sunmaktadır. Çocuklara, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen bu koridor, onların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı amaçlar. Beş aşamalı bir eğitim sürecini kapsayan bu koridorda, çocuklar mühendislik, ışık ve renk, enerji sistemleri gibi konularda eğitim alırken, ilerleyen aşamalarda robotik kodlama yaparak karşılaştıkları sorunlara çözüm üretirler. Son aşamada ise uzay temasıyla öğrendiklerini pekiştirir, ekip çalışmalarıyla projeler üretir ve bu projeleri tartışma ortamında sunarlar. Bu süreç, genç nesillerin bilim ve teknik alanlara olan ilgisini artırmayı ve onları ilham verici bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Dijital Dönüşüm Merkezi de sanayide dijital dönüşüm projelerine öncülük ederek, bölgesel sanayi ekosistemine destek vermeyi amaçlamaktadır. Merkez, sanayi verimliliğini artırmaya yönelik eğitimler ve projeler düzenlemekte olup, nesnelerin interneti (IoT), dijital ikiz teknolojileri, yapay zeka ve robotik otomasyon gibi yenilikçi teknolojiler üzerine seminerler ve uygulamalı eğitimler sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenerek yeni teknolojiler tanıtılmakta, sanayideki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu merkez, mühendislerin gelişimini desteklemekte, mesleki üretkenlik ve teknolojik yeniliklerde öncü olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çocuklara, ailelere ve genç öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak farkındalık artırılmaktadır.

Girişim Merkezi ise üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak sağlamaktardır. Öğrenci takımlarına mekan, mentorluk, malzeme ve networking imkanı sunarak, özellikle mühendislik ve teknoloji tabanlı girişimlerin gelişimini desteklemektedir. Bu merkezde, girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanarak projelerini geliştirebilmekte ve sanayiye entegre edebilmektedir. Ayrıca, teknoloji transfer süreçleri kolaylaştırılarak, sektörler arası iş birliği teşvik edilmektedir. Makina Hangar, sektördeki derneklerle iş birliği yaparak yeni fikirlerin geliştirilmesini sağlamaktadır.