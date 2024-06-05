Kartal'da Balkon Çöktü, Şans Eseri Can Kaybı Yaşanmadı - Son Dakika
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Kartal'da Balkon Çöktü, Şans Eseri Can Kaybı Yaşanmadı

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Kartal'da bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bulunan balkon çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları 2. kattaki balkona zarar verdi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.06.2024 20:25
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KARTAL'da 5 katlı binanın 3. katında bulunan balkon çöktü. Çöken balkondan aşağı düşen moloz parçaları 2. kattaki balkona zarar verdi, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 17. 45 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katında bulunan balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal\'da Balkon Çöktü, Şans Eseri Can Kaybı Yaşanmadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Balkon Çöktü, Şans Eseri Can Kaybı Yaşanmadı - Son Dakika

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